Tuttosport: "Mendes a Roma, summit imminente con la Juventus per Cristiano Ronaldo"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio a Cristiano Ronaldo. Mendes è sbarcato a Roma per il primo appuntamento del suo Mourinho con la stampa, ma è in programma anche un summit con Cherubini sul futuro di CR7. Il portoghese adesso è sereno in barca con la famiglia e non smania dal desiderio di scappare da Torino, ma la sua non è una questione solamente economica perché lui guarda oltre ovvero alla motivazione. Considera la Juventus ancora alla sua altezza? Ronaldo non ha ancora deciso, ma vorrebbe continuare a misurarsi con il calcio di Allegri e la sicurezza di poter dare ancora tantissimo lo sostiene. Se fosse addio ci sarebbe da trattare con quei 28,8 milioni di ammortamento che pesano ancora a bilancio. L'incontro tra Mendes e Cherubini è imminente e l'attesa cresce.