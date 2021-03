CR7 senza pace: dalle voci Torino-Madrid alla beffa con rischio sanzione nel Portogallo

vedi letture

Sembra non essere un periodo di troppa pace per Cristiano Ronaldo. Il fenomenale attaccante portoghese sperava di trovare un po' di pace in Nazionale dopo le numerose discussioni sul suo conto alla Juventus, ma così non è stato. Più del 2-2 subito in rimonta in casa della Serbia, a Ronaldo è bruciato il gol fantasma non convalidato dall'arbitro Makkelie tanto da indurlo ad uscire dal campo con fare polemico, gettando per terra la fascia da capitano. Un gesto mediaticamente forte, che non poteva portare poco strascico: dalla furia dei quotidiani portoghesi alla strenua difesa della sorella, in molti hanno parlato di Ronaldo. E c'è di più, perché per CR7 potrebbe arrivare in dote anche una costosa beffa, qualora la FIFA ritenesse di doverlo sanzionare per aver leso la sua immagine. Sullo sfondo intanto, soprattutto fronte Spagna, le voci che conducono al Real Madrid non accennano a placarsi.