Dal campo al mercato, per il talento classe 2004 Mbangula la Juve prepara un maxi rinnovo

La Juventus è pronta a blindare il baby-talento Samuel Mbangula, protagonista in questo avvio di stagione con la prima squadra di Thiago Motta. Il belga classe 2004, ora impegnato con l’Under 21 del suo Paese, si legherà alla Juve fino al 2029 e riceverà anche un importante aumento dello stipendio, in linea con i più giovani compagni di squadra.

Mbangula racconta il suo momento d'oro

"Sono il fenomeno belga del momento? Ma no, qui ci sono tanti ottimi giocatori. Sto solo facendo il mio lavoro, anche se mi sorprende quello che sta capitando. La Juve è uno dei più grandi club al mondo - ha dichiarato Mbangula da ritiro della sua Nazionale -, sorprenderebbe chiunque vivere un esordio così. Sento sempre la pressione, ma è una bella pressione: ti dà adrenalina. Anche se, adesso, la mia vita è cambiata: non posso più uscire per strada con la stessa facilità, non ero pronto a questo... preferivo prima! La competizione è cresciuta? Questo è molto positivo per crescere: i più esperti sono i primi a incoraggiarmi, la Juve è una grande famiglia. E Motta mi dà la fiducia di cui ho bisogno. È sempre molto chiaro: ti dice cosa funziona e cosa non va bene. Inoltre ci incoraggia a provare, soprattutto a non esitare: quello che conta è la reazione in caso di errore, per riuscire al secondo tentativo".