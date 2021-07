Danimarca in semifinale 29 anni dopo: bene gli 'italiani', alla Repubblica Ceca non basta Schick

Il sogno continua. Ventinove anni dopo quello storico Europeo vinto nel 1992, la Danimarca ritrova la semifinale e risulta ancora la favola più bella di Euro 2020. Per quello che ha passato (leggi Christian Eriksen) e per il gran cuore che la squadra di Kasper Hjulmand sta dimostrando. Contro la Repubblica Ceca decidono Delaney e Dolberg, due dei calciatori più talentuosi, ma anche gli 'italiani' Maehle e Stryger Larsen (bene pure Damsgaard e Kjaer) ci mettono la firma con un assist a testa. Ai cechi non basta il solito Patrik Schick, autore di un Europeo strepitoso, ancora a segno e adesso in vetta alla classifica marcatori insieme a Cristiano Ronaldo. A Wembley, per giocarsi la Final Four, ci vanno i danesi.