Due colpi per il futuro e la punta: i tifosi chiedono Mandzukic, la Juve si muove su Scamacca

Giornata intensa per la Juventus, quella che si è appena conclusa. Detto degli infortuni e delle visite al Jmedical per Dybala, Chiesa e McKennie, la mattinata bianconera si è aperta con le visite mediche di Abdoulaye Dabo, centrocampista classe 2001 che arriva in bianconero (per l'Under23) dal Nantes. Operazione chiusa in prestito gratuito con opzione d'acquisto fissata a 1,5 milioni più bonus. Nelle stesse ore, la Juventus ha fatto svolgere le visite mediche anche a Nicolò Rovella, centrocampista acquistato dal Genoa che resterà in prestito ai rossoblù per 18 mesi. Contestualmente, Manolo Portanova fa il percorso inverso con le visite mediche per il Grifone svolte a Torino.

In casa Juventus prosegue però anche la ricerca della punta: i lettori di TMW hanno dato la propria preferenza, votando per il ritorno di Mario Mandzukic. Ma i nomi in ballo sono tanti: da Pellè a Llorente fino a Giroud, anche se il nome che ha scalato posizioni nelle ultime ore è quello di Gianluca Scamacca. La Juventus ha una base di accordo col Genoa, ma per la fumata bianca serve soprattutto il via libera del Sassuolo. Le società in tal senso stanno lavorando ad un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto da parte dei bianconeri.