Euro2020, Italia e l'Olimpico ci sono: il governo dà l'ok alla presenza del 25% di tifosi

Sono giornate calde per quel che riguarda l'organizzazione e i dettagli di Euro2020, manifestazione itinerante che si svolgerà questa estate. La UEFA, per confermare le 12 sedi originali, nelle scorse settimane aveva chiesto rassicurazioni alle varie federazioni circa la possibilità di aprire gli stadi ai rifosi, almeno in parte. L'Italia, la Federcalcio ed il governo sono rimasti in bilico sulla decisione per diversi giorni, soprattutto dopo il parere decisamente dubbioso del CTS. Ma ieri potrebbe essere arrivata la svolta.

Nel primo pomeriggio si è svolto il Consiglio Federale per fare il punto della situazione, con la deadline per comunicare la decisione alla UEFA fissata per il 16 aprile. Nell'occasione il presidente Gabriele Gravina ha anche parlato del presunto cluster emerso all'interno della Nazionale nei giorni scorsi, ma l'attenzione si è spostata dopo poco proprio sulla questione Europei. Il governo infatti, tramite il sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali, ha dato l'ok alla presenza dei tifosi allo Stadio Olimpico (sede delle gare dell'Europeo) per almeno il 25% della capienza. "E' una splendida notizia, l'Italia e Roma ci sono", ha commentato un sorridente Gravina una volta ricevuta la lettera da parte del governo.

In serata, poi, l'ulteriore replica della stessa Valentina Vezzali che ha indicato l'11 giugno, giorno della gara inaugurale di Euro2020, come "data simbolo della ripartenza".