Genoa, la rimonta è solo sfiorata: sconfitta di misura contro l'Atalanta ma ottima reazione

Con la salvezza già in tasca, grazie al successo per 2-0 sul Bologna mercoledì scorso, il Genoa si presenta al “Ferraris” contro l’Atalanta con una formazione rimaneggiata. I tanti cambi messi in campo da Ballardini faticano contro i nerazzurri che nel primo tempo passeggiano e si portano sul 3-0 con Zapata, Malinovskyi e Gosens. Nella ripresa però va segnalata la grande reazione del Grifone che non ci sta a fare da sparring partner ai bergamaschi e trovano subito il gol con Shomurodov. La rete di Pasalic ristabilisce le distanze ma un rigore trasformato da Pandev e il gol dell’uzbeko riporta sotto i liguri che nel finale attaccano per trovare il pareggio ma non riescono a trafiggere ulteriormente la porta di Gollini.