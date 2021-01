Gioia Hellas: ritrovati tre punti interni e Kalinic. La classifica dice Europa, Juric fa il modesto

Tre punti casalinghi dopo quasi due mesi: difficile da pensare visto l'ottimo andamento complessivo, ma l'Hellas Verona non vinceva al Bentegodi da tutto questo tempo. Ecco perché la vittoria contro il Crotone ha più di un significato, ed oltre ai tre punti in cascina, che rafforzano la posizione scaligera in classifica, c'è un sorriso anche per il primo centro in gialloblu di Nikola Kalinic, le cui virtù sono state decantate prima e dopo l'incontro dal suo allenatore. Che, interrogato dai colleghi di Sky nel post-partita, ha preferito mantenere il profilo basso: nonostante la classifica sembri dire altro, l'obiettivo della sua squadra rimane la salvezza.