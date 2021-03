Gli auguri per i 113 anni e i complimenti per il +6. Ma l'Inter non avrà Conte contro il Torino

L'Inter ha compiuto 113 anni. Una storia lunga e variegata, fatta di passione, trofei e giocatori iconici, per utilizzare i termini con cui la Lega Serie A ha scelto di fare gli auguri al club. Ma ovviamente l'omaggio della Lega non è stato l'unico della giornata: Zanetti e Ranocchia hanno sottolineato l'attaccamento del presente, ma sono tanti i grandi ex del passato che ieri hanno voluto dedicare un pensiero ai nerazzurri. Il presidente Massimo Moratti, ovviamente. Poi via via i vari Galante, Stramaccioni, Bergomi, Bordon, Colonnese, Boninsegna, Ernesto Pellegrini e chi più ne ha più ne metta. Giusto e inevitabile, in una giornata iconica che ha ulteriormente sottolineato il primato degli uomini di Antonio Conte in classifica.

Un primo posto a +6 dal Milan che non vuol dire Scudetto, ancora. Ma che di certo proietta i nerazzurri verso una volata con evidente vantaggio su tutte le avversarie. Un margine rassicurante che visto il vantaggio negli scontri diretti col Milan è virtualmente +7, frutto di un inizio di girone di ritorno da record: neppure nell'anno del triplete con José Mourinho l'Inter aveva fatto 7 su 7 nelle prime gare dopo il giro di boa. La nota stonata? La squalifica di Antonio Conte per la prossima gara col Torino. Il tecnico, durante la sfida con l'Atalanta, si è reso protagonista di una discussione con l'arbitro Mariani che ha portato all'ammonizione. La quinta stagionale, che il Giudice Sportivo ha automaticamente tramutato in squalifica.