Serie A, giudice sportivo: strage per gli allenatori. Una giornata a Conte e Cosmi, due a D'Aversa

Antonio Conte non sarà sulla panchina dell'Inter nella prossima giornata di Serie A contro il Torino, dopo aver ricevuto la quinta ammonizione in stagione. Questa la decisione del giudice sportivo, che ha fermato per due giornate il tecnico del Parma Roberto D'Aversa "per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Un turno di stop anche per l'allenatore del Crotone Serse Cosmi "per avere, durante l'intervallo, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale".