Moratti: "Conte per l'Inter è più di un allenatore. E oltre ai 40€ in tasca ha anche altro"

Ai microfoni di Radio24 è intervenuto l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, nel giorno del 113° compleanno della società nerazzurra: "La battuta di Conte sui 40€? Conte in tasca oltre ai 40€ ha altro... La vittoria nel derby è stata decisiva, anche se il Milan sta facendo benissimo, ma i punti di distanza mettono l'Inter al sicuro. L'Inter ha il carattere e l'intelligenza per portare a casa lo scudetto. Con lo Scudetto Conte può ricevere la benedizione dell'interismo? E' rimasto abbastanza isolato dalla società che oggi ha un po' di problemi. Sta facendo cose eccezionali, ha un ruolo che va oltre quello dell'allenatore ora, ha tutti i meriti e non si deve guardare al passato ma al presente. Romelu Lukaku? Son partito con l'idea che non fosse così forte sinceramente, ma è un ragazzo intelligente, è migliorato tantissimo, adesso è un punto di riferimento e un giocatore incredibile".