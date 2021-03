Guizzo salvezza della Fiorentina a Benevento: Vlahovic catalizza riflettori e complimenti

vedi letture

La Fiorentina ci mette una pezza e cerca la svolta nello scontro diretto per la salvezza contro il Benevento. Un successo, 1-4 il finale, fondamentale per gli uomini di Cesare Prandelli che con i 3 punti del Vigorito danno un'importante scossa alla propria classifica. Pur restando in zona rischio.

Riflettori e apprezzamenti sono tutti per Dusan Vlahovic, straordinario match winner del match con una tripletta che lo proietta in una nuova dimensione. Sia numericamente, visti i 12 gol in campionato, che mediaticamente. Anche perché 3 gol di un solo giocatore nel primo tempo di una partita, in riva all'Arno, non si vedevano da Kurt Hamrin, 57 anni fa. Nel post partita Vlahovic si è ovviamente detto soddisfatto e felice, mentre il tecnico Prandelli lo ha avvertito: "Il merito è tutto tuo, ma ora arriva il difficile".