Hakimi ad un passo dal PSG, lo conferma l'agente. Che però rassicura l'Inter su Lautaro

Giornata importantissima in casa Inter, almeno dal punto di vista delle cessioni. Nel pomeriggio di ieri infatti ha fatto visita ai dirigenti nerazzurri Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi. Dopo il summit Beppe Marotta ha fatto capire che "c'è ancora da lavorare" per il passaggio del marocchino al PSG, ma la strada è oramai spianata e non sono previste sorprese. Come confermato anche dallo stesso Camano: "Chi va via dall'Inter è sempre triste", la mezza ammissione dell'agente. I dettagli su cui serve ancora lavorare, in riferimento alle parole di Marotta, sono verosimilmente economici, con l'Inter che punta ad ottenere il massimo dalla cessione del giocatore. Ovvero 70 milioni di euro. Dettagli appunto, risolvibili nel giro di poche ore.

Chi resterà a Milano è invece Lautaro Martinez. Lo stesso Camano infatti è da alcuni mesi anche agente del Toro e l'incontro coi giornalisti fuori dalla sede di Viale della Liberazione è stata l'occasione anche per un punto sul futuro dell'argentino che piace a tutte le big di Spagna: "Lautaro è un giocatore dell'Inter, ha due anni di contratto ed è felice qui", il pensiero del suo entourage.