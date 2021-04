Il Cagliari dall'inferno al Paradiso nel giro di tre minuti: Cerri può rilanciare una stagione

Da 1-3 a 4-3, con gli ultimi due gol segnati in nel giro di due minuti, a recupero iniziato. Il Cagliari vince la finale salvezza contro il Parma e si rilancia in classifica nella lotta al mantenimento della categoria, con il Torino ora distante solo due punti (ma con due gare in meno). Semplici la vince con i cambi, osando e mettendo dentro tutti gli attaccanti a disposizione, ribaltando la partita quando sembrava ormai tutto perduto. "Ci davano per morti ma morti non siamo", ha tuonato il tecnico dei sardi nel post gara. Il Cagliari è vivo, e ora può davvero iniziare una nuova stagione.