Il futuro di Buffon tra pochi giorni, quello di CR7 dopo l'Europeo. La parola ai protagonisti

vedi letture

La storia infinita di Gianluigi Buffon continua. Ed ha confermarlo è stato proprio il portiere, nella conferenza stampa di presentazione della sua Academy: "La decisione tra smettere di giocare e continuare l'ho presa: continuerò. Questo è un dato di fatto perché mi sento ancora bene e mi sento forte".

Quando arriverà la decisione? A dettare le tempistiche, ci ha pensato sempre il numero uno, nella lunga chiacchierata su passato e futuro: "Il mio agente arriverà nelle prossime ore, ci vedremo e nel giro di tre o quattro giorni scioglierò i miei dubbi".

L'ipotesi più accreditata. Dopo il quando, ecco il dove, con la maglia del Parma che ad oggi rappresenta la soluzione più vicina. "Se sarà Parma lo sarà per il cuore e per l'ambizione di dare quello che ho ricevuto. Non farò mai il secondo, ho avuto proposte da squadre di Champions League che mi offrono il ruolo da titolare", ha detto Buffon a margine della conferenza , in attesa della decisione che a questo punto arriverà nel giro di pochi giorni.

Il turno di Cristiano Ronaldo. Buffon, ma non solo. A caratterizzare l'attualità bianconera c'è anche CR7. Il contratto con la Juve in scadenza tra un anno e un futuro ancora decidere. I pensieri, però, per il momento sono rimandati a più in avanti: "Gioco ad altissimi livelli da tanti anni, le voci sul futuro non mi influenzano, non mi fanno neanche il solletico. Se fossi agli inizi della mia carriera, se avessi 18 o 19 anni, forse non ci dormirei la notte. Ma ho 36 anni e qualsiasi cosa succederà in futuro sarà il meglio. Non importa se rimarrò alla Juve o se andrò via, quello che conta ora è l'Europeo", le parole di CR7 dalla conferenza stampa del Portogallo. Insomma, adesso la concentrazione è tutta rivolta all'esordio a Euro 2020. Per il resto, si vedrà.