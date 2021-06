Il giorno dell'addio di Paratici alla Juve: da Dybala alla trattativa per CR7, le parole dell'ex ds

vedi letture

Giornata di saluti, in conferenza stampa, per l'ormai ex direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici. Tantissimi gli argomenti trattati, con tanto di commozione in alcuni attimi, dopo un'avventura contrassegnata dai tantissimi successi: "Ringrazio Agnelli e la Juventus per quest'ultima occasione per salutare e ringraziare. Lo sento come un onore, un privilegio. 11 anni nella vita di una persona sono tantissimi, nel calcio sono un'enormità. Un'epoca che ho condiviso con tante persone che sono partite, si sono avvicendate, ad ognuna di loro devo dire grazie. E' stata una fortuna per me passare dalla Juventus, ne sarò sempre grato, ho dato tutto e mi sono vissuto ogni momento. Ho ricevuto forse più di quanto ho dato, spero di trovare la stessa passione e lo stesso amore anche nel prossimo club. Ho avuto totale autonomia, ho potuto sperimentare, osare, lavorare, sapendo sempre di poter contare sulla fiducia di chi era al mio fianco. E questo è impagabile. Al di là dei titoli e delle vittorie, dei riconoscimenti, mi sono vissuto ogni minuto, ho avuto anche la grande fortuna di poter osservare ogni giorno i migliori calciatori del mondo, dell'ultimo decennio, alcuni tra i migliori della storia del calcio. Me li sono goduti ogni giorno, ho condiviso idee e pensieri per quelli che sono eroi del calcio come Ronaldo, Nedved, Buffon, Chiellini, Tevez...Per un appassionato di calcio come me è stata una grande occasione, una grande fortuna. Per questo sono riconoscente e grato anche e soprattutto ora che le strade si dividono".

Nessun rimpianto di mercato per il mancato scambio tra Lukaku e Dybala, con la Joya che, a detta di Paratici, è stato il suo rischio più grande: "Dybala è un grandissimo giocatore che ha dato moltissimo alla Juventus, io credo di essere uno dei maggiori responsabili del suo arrivo. La responsabilità del mercato, in quel momento insieme a Marotta, era mia. Era un ragazzo giovane che aveva fatto un anno di Serie A, abbiamo investito e fatto una grande scommessa. Credo sia stato l'acquisto più rischioso della mia gestione. Lo pagammo 40 milioni dal Palermo".

Parole anche su Cristiano Ronaldo e sulla trattativa che lo ha portato alla Juventus: "Tutti gli aneddoti sono già stati svelati. E' stata una trattativa molto veloce, molto diretta, che non ha avuto tanti momenti di impasse. Quando hai a che fare con questo tipo di campioni loro sono molti decisi, quando hai a che fare con Real Madrid e Juventus c'è gente molto capace, quindi ci sono pochi intoppi".

Infine un dribbling sul futuro, sull'ipotesi di andare al Tottenham: "Oggi non mi sembra il momento ideale per parlare di altri club o altre possibilità future. La mia famiglia spera che io trovi lavoro velocemente, posso dire questo...".