Il Milan torna dalla Sardegna ancora da capolista. Si perdono altri uomini ma si ritrova Ibra

Milan a un passo dal titolo platonico di campione d'inverno, 10 anni dopo. Tre punti di vantaggio sull'Inter e una sfida in palio contro l'Atalanta. Comunque si arrivi al giro di boa il gigante dormiente stia uscendo dal letargo. A Cagliari la partita è chiusa praticamente subito, con un gol dopo 7' e il raddoppio nella ripresa. In mezzo, una squadra capace di controllare senza affanni un avversario sì in crisi di risultati, ma comunque con diverse frecce nel proprio arco.

Milan che deve fare i conti con squalifiche (Leao), infortuni (Bennacer, Gabbia) e Covid (Théo Hernandez, Rebic, Calhanoglu e Krunic). Che ritrova Ibrahimovic dal primo minuto in campionato dopo 57 giorni. E tanto basta: due reti, una su rigore, peraltro procurato. E dopo tre errori in questa stagione la sua esecuzione è perfetta. Il raddoppio nella ripresa, arpionando uno splendido lancio di Calabria e battendo sul filo del fuorigioco Cragno. Inutile dire chi sia stato il migliore in campo ma merita una nota anche Calabria, giocatore che sta diventando totale: terzino, play, finalizzatore. Solo il palo lo ferma. Malissimo Saelemaekers, che rientra dopo uno stop di quattro partite fra campionato e coppa e dopo dieci minuti è già negli spogliatoi, espulso per un doppio giallo in sei minuti. Salterà l'Atalanta, così come Romagnoli, diffidato e ammonito. Kjaer esce nell'intervallo per precauzione. Restano le cose positive: un gruppo sempre più compatto in grado di saper gestire ogni difficoltà e un titolo di campione d'inverno che sarà pure platonico, ma è molto indicativo. L'ultima volta che il Milan si ritrovava davanti a tutti al giro di boa, poi vinse lo scudetto. A dare una mano nel centrare l'impresa ora ci sarà Mario Mandzukic. E Stefano Pioli già immagina una coppia da paura (in tutti i sensi) con Ibrahimovic.