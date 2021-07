Il progetto Mourinho è triennale: Dzeko centrale. Tiago Pinto: "Ora miglioriamo la Roma"

vedi letture

Rui Patricio non è di certo l'ultimo acquisto di questa bella estate romana, partita con il colpaccio José Mourinho. "Lavoriamo per migliorare la Roma", ha dichiarato il direttore sportivo Tiago Pinto a margine del sorteggio del calendario della Serie A 2021/22. E, tra le altre cose, il nuovo dirigente giallorosso - portoghese, come l'allenatore e il portiere già citati - ha raccontato che è stato il progetto ad aver sedotto lo Special One, una prospettiva triennale di potenziamento dell'organico tramite cui arrivare ai titoli tanto bramati dalla piazza. Il nuovo, poi, si unisce al vecchio. A Edin Dzeko, ancora centrale all'ombra del Colosseo secondo il d.s., dopo una serie di stagioni da protagonista. Lo sarà ancora, in una Roma più ambiziosa che mai.