Roma, Tiago Pinto: "Così abbiamo convinto Mourinho. Dzeko? E' felice qui, sarà importante"

vedi letture

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, è intervenuto a Dazn a margine della presentazione del calendario Serie A 2021/22: "Mi dispiace non potere essere lì con voi. Noi stiamo lavorando per Mourinho e per la Roma, siamo tutti entusiasmati dal suo arrivo. Abbiamo molto lavoro da fare per migliorare la Roma e avere risultati durante la stagione".

Dzeko è caricato da Mourinho? E' al centro del progetto?

"Dzeko è felice, motivato, sta molto bene fisicamente. Mourinho carica tutti i calciatori e ha un rapporto speciale con Dzeko. Ci aspettiamo che sia importante per noi durante la stagione, come lo è stato in passato".

Come avete convinto Mourinho?

"Io credo che un allenatore come Mourinho si convince per il progetto, per le idee e per il cuore. Ha parlato diverse volte di questo, dell'empatia col progetto e con la proprietà e del fatto che sia stata decisiva. Ha vinto in tutti i club, noi siamo riusciti a convincerlo a sposare un progetto diverso, triennale. Lui ha trovato nella Roma la sfida giusta per questa fase della sua carriera".

Sulla conferenza di Mourinho.

"Mourinho è stato bravo in conferenza stampa dicendo che non dobbiamo parlare di titoli, ma di lavoro e di tempo. Questo non vuol dire che non giocheremo tutte le partite per vincere. Siamo qui per conquistare qualcosa per la Roma, ma sappiamo che è una strada da fare insieme. Se lavoriamo bene i titoli arriveranno al più presto".