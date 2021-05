Inter Campione. Da Eriksen a Lukaku passando per Hakimi, tutti i tweet dei giocatori

Andrea Ranocchia è l’unico nerazzurro reduce dall’ultimo trofeo dell’Inter, vinto nel 2012 con Leonardo in panchina (Coppa Italia). Oggi il difensore nerazzurro commenta così lo Scudetto sui social: “Campioni d’Italia”, allegando il logo ufficiale del titolo.

Su Instagram emerge anche la gioia social di Romelu Lukaku, uno dei grandi protagonisti del successo nerazzurro: "Campioni d'Italia. Grazie ai compagni. All'allenatore e allo staff. Alla dirigenza. Ma soprattutto ai tifosi. Ci avete dato la forza per continuare a spingere. Il vostro supporto è tutto per noi. Il sogno è diventato realtà", ha scritto il belga.

L'Inter è Campione d'Italia, arriva il post social di Christian Eriksen, ieri decisivo con la rete contro il Crotone. "Campioni!", ha scritto su Twitter il danese, con tanto di cuori e 'champagne'.

"Scudettoooooooooo!". Anche Roberto Gagliardini, centrocampista nerazzurro, gonfia il petto sui social per la vittoria del massimo campionato italiano. Questo il tweet pubblicato dall'ex Atalanta con l'ormai iconica immagine del trionfo dell'Inter:

Anche Achraf Hakimi si unisce ai festeggiamenti social dell'Inter per la vittoria dello Scudetto. Il laterale marocchino ha pubblicato infatti quest'immagine su Twitter per celebrare il trionfo dei nerazzurri: "Campioni d'Italia. This is my team! Forza Inter", le parole dell'ex Real Madrid e Borussia Dortmund.