Inter, Hakimi conteso anche dal Chelsea. L'agente di Lautaro allontana il rinnovo

Sono giorni sempre più frenetici in casa Inter, dove tiene banco la possibile cessione di Achraf Hakimi. L'ex terzino di Real Madrid e Borussia Dortmund, è conteso dal Paris Saint-Germain e dal Chelsea, che sarebbe arrivato a pareggiare l'offerta del club di Al Khelaifi, mettendo sul piatto ben sessanta milioni per il terzino marocchino. L'Inter continua a chiedere ottanta milioni per lasciar partire l'esterno, ma il Chelsea spera di poter abbassare le pretese dei nerazzurri, magari con l'inserimento di una contropartita, come Emerson Palmieri o il centrale Christensen.

Non dovrebbe invece partire in questa sessione estiva Lautaro Martinez, il cui agente, Alejandro Camano, ha parlato ai microfoni di Sport. Nessuna offerta da parte del Barcellona per il "Toro", ma i blaugrana sarebbe una meta gradita dall'argentino. Si parla anche del prezzo imposto dall'Inter per lasciar partire il numero dieci, circa novanta milioni, troppo elevato secondo l'agente, che poi affronta anche il tema rinnovo: "L'Inter ce lo ha offerto, ma al momento stiamo bene così", ha chiosato il procuratore.