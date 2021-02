Juventus sempre più in emergenza, dall'attacco alla difesa. Dybala a Barcellona, Morata stop

Problemi in casa Juventus per Andrea Pirlo. Perché dopo la vittoria contro il Crotone, con tantissimi assenti, continua a mancare Paulo Dybala. Oggi l'argentino è volato a Barcellona per un consulto al ginocchio sinistro dal professor Cugat, ma non c'è una vera e propria data di ritorno. Sarebbe bello capire le tempistiche, attualmente ancora discretamente aperte. In più anche Alvaro Morata non ha partecipato all'allenamento di oggi, facendo suonare l'ennesimo campanello d'allarme.

Non c'è solo l'attacco, come problema. Perché la retroguardia, dopo il giallo di Danilo, è in emergenza. Non ci sono terzini destri, così la soluzione può essere trovata tra giovani e un McKennie adattato. Anche a centrocampo continuano i problemi: l'attesa è per il ritorno di Arthur.