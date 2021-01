L'addio di Duarte apre il mercato. Intanto Ibra scalpita e il Milan ritrova il Torino

vedi letture

Il Milan batte un colpo sul mercato. Per il momento in uscita, ma l'addio di Leo Duarte è operazione propedeutica all'arrivo di almeno un paio di rinforzi per la rosa di Stefano Pioli. Il brasiliano va in prestito fino al giugno del 2022 all'Istanbul Basaksehir, mentre il sostituto potrebbe essere presto annunciato. E il nome caldo resta quello di Mohamed Simakan, centrale di proprietà dello Strasburgo. Il Lipsia ha provato l'inserimento, ma il lavoro rossonero parte da lontano e le sensazioni restano positive. Quindi ci sarà spazio anche per il nuovo centrocampista, col nome di Soualiho Meite che nelle ultime ore ha scalato posizioni e gerarchie. Col Torino la trattativa prosegue e stasera, complice la Coppa Italia, ci saranno nuovi contatti per un'operazione che dovrebbe sfiorare i 10 milioni fra prestito e riscatto.

In casa rossonera però tiene banco anche il campo, come detto fra poche ore la squadra di Pioli tornerà in campo contro i granata. Una partita che avrà fra i protagonisti anche Zlatan Ibrahimovic, come confermato dal tecnico alla vigilia: "Per lui sarà una tappa importante, la cosa principale è aver superato il guaio muscolare. Deve ritrovare ritmo e minutaggio in più, oggi lo troverà".