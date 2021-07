L'Italia si sente già in finale? Mancini: "Speriamo azzecchiate". Il sogno Euro passa dalla Spagna

“Spesso i più criticati dedicano i tornei alla fine”. Roberto Mancini prende di petto le critiche a Ciro Immobile, alla viglia della sfida tra la sua Italia e la Spagna che pure qualche mormorio sul proprio centravanti lo vive. Una squadra diversa dal Belgio, spiega il ct in conferenza stampa, che non si sente già in finale: “Spero che per una volta ci azzecchiate”. Gli fa eco Bonucci, anche per quanto riguarda la difesa dei centravanti: “Mi hanno colpito le critiche a Morata”. Speriamo, aggiungiamo noi tifosi azzurri, gliene piovano addosso di più, magari per aver sbattuto sulla coppia difensiva azzurra. “Nell’ultimo periodo, tra infortuni suoi, pandemia e qualche acciacco mio - dice sull’amico e compagno di reparto Chiellini - abbiamo giocato poco insieme. Ma conosciamo a memoria e viene tutto più naturale”. Ci saranno ancora loro, al centro della difesa, pochi dubbi di formazione: la novità sarà forzata e cioè Emerson a sinistra al posto di Spinazzola KO. In avanti ancora favorito Chiesa su Berardi.