L'Italia vince ancora, 2-0 alla Lituania. Tre vittorie su tre, ma quattro positivi nello staff

L'Italia vince ancora per 2-0, grazie ai gol di Sensi e Immobile, battendo la Lituania e issandosi al primo posto in solitaria nel girone. La prossima partita sarà il 2 settembre contro la Bulgaria. Pagelle mediate tra un primo tempo non bellissimo e un secondo decisamente migliore, ma la necessità - come spiega l'esordiente Toloi - era vincere.

Felice Roberto Mancini, che firmerebbe per vincere tutte le partite 2-0, ma ha ammesso la lentezza del primo tempo. Il suo omonimo sul campo, Gianluca Mancini, ha spiegato come non avrebbero dovuto concedere le due occasioni su un campo difficile. Notizia alla fine della partita: quattro membri dello staff sono risultati positivi.