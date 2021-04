La settimana da Dio di Semplici: il Cagliari batte la Roma, fa en plein ed è aggancio doppio

Come cambiano i campionati: nel secondo tempo di Cagliari-Parma, i sardi, sotto di 1-3, sembravano destinati ad una mesta retrocessione in Serie B. Invece la settimana da dio di Semplici e dei suoi ragazzi, che battendo 3-2 la Roma tra le mura amiche hanno fatto en plein di successi: tre vittorie su tre partite, con conseguente risultato di aver rivoluzionato e riaperto totalmente la lotta salvezza, alzando e non poco, almeno per ora, la quota di punti necessari per non retrocedere. Il successo con la Roma è frutto di cinismo, voglia, motivazioni maggiori e anche di alcuni guizzi individuali mica male: su tutti Marin e Joao Pedro. L'attaccante brasiliano (arrivato a 15 gol per la seconda stagione di fila) ha suonato la carica anche dopo la partita, invitando i suoi a non rilassarsi allo stesso modo di un Semplici disposto a mettersi i guantoni se vedrà qualcuno tirare indietro la gamba. Il Cagliari, insomma, ora crede davvero alla salvezza, e vista la classifica, che registra il doppio aggancio a Benevento e Torino a quota 31 punti, sarebbe strano che non fosse così.