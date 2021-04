Cagliari, quanto segna Joao Pedro: 15 gol anche quest'anno. Eguagliato un record di Kakà

Una partita speciale quella di oggi contro la Roma per Joao Pedro, e non soltanto per la rete messa a segno dal brasiliano. Con il colpo di testa valso il momentaneo 3-1, però, l'attaccante brasiliano ha raggiunto quota 15 gol in campionato, eguagliando un primato messo in precedenza a segno da Kakà. Dal 2007/08 e 2008/09, infatti, nessun calciatore del Brasile era riuscito a siglare 15 reti in due edizioni consecutive della Serie A. Joao Pedro sì, e dalla sua prolificità passa la rimonta sarda per la salvezza.