La Juve si arena a Verona. Gli alibi non ci sono, ma l'Inter può andare a +10

vedi letture

La Juventus pareggia contro il Verona nell'anticipo serale del sabato, per effetto delle reti di Cristiano Ronaldo e Barak. Sono in pochi a salvarsi nella serata bianconera, con Szczesny che deve dire di no a una conclusione di Lazovic per evitare la sconfitta al Bentegodi.

Intanto l'Inter domani ha potenzialmente l'opportunità di andare a +10. Andrea Pirlo, nel post partita, ha spiega di avere chiesto ai senatori di farsi sentire, ma la mancanza di alternative in casa Juventus non è facile da risolvere. Questo però non dà alibi secondo Federico Chiesa.