La Juve torna sui suoi passi: due anni dopo, ecco Allegri. Pirlo via dopo una sola stagione

Due anni dopo, la Juventus torna sui suoi passi. Manca soltanto l’ufficialità, ma Massimiliano Allegri è a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Vecchia Signora. In serata, il tecnico livornese ha firmato il contratto che lo legherà alla società di Agnelli fino al 2025, con un ingaggio da 9 milioni netti a stagione, che fanno di lui l’allenatore più pagato della prossima Serie A. Decisivo l’affondo dello stesso Agnelli e di John Elkann per superare il corteggiamento dell’Inter e soprattutto del Real Madrid; terzo cambio in tre stagioni per la Juve, che dopo un solo campionato esonera Andrea Pirlo, sulle cui tracce c'è il Sassuolo. Ora parte la ricostruzione, nel segno di Agnelli: più lontano da Torino il destino di Cristiano Ronaldo, avrà nuova linfa la trattativa di Paulo Dybala. Con lui, possibile la conferma di una colonna come Chiellini. Ma sarà una svolta vedere, ripartendo da De Ligt, Kulusevski e Chiesa: del resto, andando via lo stesso Allegri aveva fatto capire che fosse questa la strada da seguire. Potrà farlo: due anni dopo, la Juve ha ha preferito lui a Paratici e gli ha messo in mano le chiavi del proprio destino.