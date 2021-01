La Lazio rimonta il Sassuolo e fiuta la zona Champions. E Inzaghi è pronto a firmare il rinnovo

Una Lazio non bellissima, ma terribilmente efficace, quella che ha battuto 2-1 il Sassuolo nella gara delle 18. Dopo essere andati sotto a inizio match col gol di Caputo, i biancocelesti hanno preso in mano le redini della gara. Prima è arrivato il pareggio di Milinkovic-Savic, poi nella ripresa il gol vittoria del solito Ciro Immobile che sale a quota 148 reti in Serie A superando un certo Omar Sivori. Nelle fila della Lazio bene un po' tutti, soprattutto i due marcatori.

A fine partita mister Simone Inzaghi ha fatto i complimenti ai suoi per le 4 vittorie consecutive in Serie A (5 considerando anche la Coppa Italia) e per il balzo avanti in classifica (-3 dalla zona Champions), prima di toccare anche il tema rinnovo del contratto: "Lotito mi ha detto che è pronto", ha confessato il tecnico. Che probabilmente già in settimana metterà nero su bianco il prolungamento del matrimonio con la Lazio.