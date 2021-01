La Lazio torna a sorridere: 2-1. Caicedo segna e viene tolto dal mercato. Radu da record

Dopo una sconfitta e un pareggio, la Lazio all'Olimpico contro la Fiorentina ha ottenuto un successo fondamentale per restare a ridosso delle zone europee. La squadra di Simone Inzaghi ha avuto la meglio per 2-1 grazie alle reti realizzate da Caicedo e Immobile, i migliori in campo.

Nel post-gara un Inzaghi senza voce ha lasciato la parola al suo vice Farris, che ha commentato così il successo: "Veniamo da due partite ben fatte, ma che non abbiamo vinto. La squadra ha interpretato bene la gara con la Fiorentina, ma non siamo riusciti a chiuderla nel primo tempo. Così nel secondo tempo siamo calati. Oggi è la partita più sporca che abbiamo giocato, a maggior ragione questi tre punti sono molto importanti".

La sfida contro la Lazio è stata anche l'occasione per fare il punto sul mercato, con Tare che ha tolto Caicedo dal mercato, e per festeggiare Radu: con la prestazione di ieri è diventato il calciatore con più presenze in Serie A nella storia del club.