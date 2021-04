Lo spettro di Agnelli e la rumorosa vicinanza di Elkann: Juve, avvisaglie di una rivoluzione

I panni dello spettro non saranno particolarmente graditi a Massimiliano Allegri, che da allenatore ha vissuto situazioni analoghe. Ma in qualche modo gli tocca vestirli, perché giorno dopo giorno l’ombra del tecnico livornese s’allunga sulla panchina della Juventus e sul futuro di Andrea Pirlo. Una rivoluzione, più che una restaurazione. Molto vicina, se per esempio il Corriere di Torino si spinge a dire che Max ha detto sì. Saluterebbero Ramsey e Rabiot, probabilmente anche Ronaldo. Non è l’unico nome, certo, quello di Allegri, perché alla Vecchia Signora ne sono accostati tanti. Da Gasperini a Zidane, passando per Rino Gattuso ne in tutta Italia solo Napoli sembra non volere più. L'innovatore, il pluri-campione, il nuovo che avanza. Ma il nome, anzi il cognome di Allegri è quello che trova più riscontri, convince di più. Una rivoluzione nella rivoluzione? Chi lo sa. Dalle indagini di Perugia arrivano veleni, mentre alla Continassa si vede John Elkann, il capo-famiglia. Non un evento eccezionale: capita 4-5 volte all’anno, è un segnale di vicinanza. Alla Juve, ai giocatori (ai quali pure non ha rivolto discorsi), ad Agnelli. Una vicinanza parecchio rumorosa, ça va sans dire.