Milan scatenato: non solo CDK, ora è all-in su Renato Sanches e per il difensore

Non solo Charles de Ketelaere, atterrato in tarda serata dal Belgio a Milano. Il Milan è scatenato ed è pronto a concentrarsi i propri sforzi su Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, in forza al Lille, è al centro degli interessi anche del PSG, ma nelle ultime ore si segnalano contatti diretti tra dirigenti rossoneri e Jorge Mendes, l'agente del giocatore. Il portoghese sta tenendo aperta anche la pista PSG, ma i rossoneri non mollano.

Milan attivissimo anche per il difensore. Nelle ultime ore è risalita la candidatura di Abdou Diallo rispetto a quella di Tanganga. Il centrale è uno dei tanti esuberi del PSG, che deve però aprire al prestito del giocatore. Tanganga resta comunque un obiettivo, con il giocatore che di fatto ha già detto sì ai rossoneri ma non ha intenzione di aspettare in eterno. Il Tottenham ha dato la disponibilità al prestito, ma Paratici insiste per l'obbligo di riscatto e questo frena l'affare.