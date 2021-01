Milan-Torino, testa-coda ad alta tensione. Fra assenze importanti e una Juve da dimenticare

vedi letture

Sabato sera ad alta tensione a San Siro sia per la testa che per la coda della classifica. In scena un Milan-Torino grazie al quale i rossoneri cercheranno di riprendere la corsa verso il titolo di campione d’inverno dopo lo stop nel big match del turno scorso contro la Juventus, mentre i granata dovranno cercare di allungare la striscia di quattro risultati consecutivi portata avanti dalla compagine di Marco Giampaolo. “Anche con le assenze - ha detto il tecnico del Toro in conferenza stampa che ha palesato preoccupazione più per i tanti impegni ravvicinati che per il prossimo avversario -, hanno dimostrato di essere una squadra forte. Quando raggiungi un filotto così lungo di partite utili vuol dire che hai creato consapevolezza e autostima. Sono andati avanti senza tanti titolari, anche nell'ultima gara hanno fatto bene. Le assenze fanno parte dei momenti della stagione".

Sullo stesso argomento lo stesso Stefano Pioli ha fatto il punto della situazione, con un focus su Zlatan Ibrahimovic: "Per Saelemaekers e Bennacer l'obiettivo potrebbe essere con il Cagliari - ha spiegato alla stampa -, Ibra sta seguendo il suo programma, oggi ha fatto un po di lavoro ma non credo che possa essere disponibile per domani".

Assenze a parte Milan-Torino si prospetta una partita carica di stimoli. A San Siro sarà una serata tutt’altro che algida.