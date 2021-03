Minimo sforzo, massimo risultato: la Samp si candida alla sinistra. Sarà la migliore delle altre?

Massimo risultato con il minimo sforzo. A voler sintetizzare al massimo, la prospettiva blucerchiata dopo l'1-0 della Sampdoria sul Torino suonerebbe più o meno così. Una prestazione difensiva ai limiti della perfezione (non può essere un caso il fatto che il Torino non si sia rivelato in grado di tirare in porta) e il destro ad incrociare di Candreva (non da solo tra i migliori in campo) hanno permesso ai blucerchiati di Ranieri di uscire con i tre punti in tasca e una classifica che, a quota 35 punti, vede i blucerchiati oggi ben oltre la semplice lotta per non retrocedere, visto che il terzultimo posto dista 13 punti. Il nuovo obiettivo, di fatto, l'ha lanciato Ranieri: "Chiudere a sinistra". E se, aggiungiamo noi, fosse essere la migliore delle "altre" che non siano le sette big attuali? In fondo il Sassuolo dista solo 4 lunghezze...