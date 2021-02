Nervi tesi in casa Lazio. Inzaghi si dimentica i cambi, Hoedt e Parolo non convincono

Nervi tesi in casa Lazio durante la sconfitta contro l'Inter. Perché come ha spiegato Il Messaggero durante l'intervallo lo spogliatoio è andato in tilt per la sicurezza che ha avuto Fabbri nell'indicare il dischetto per il gol dell'1-0 contro Lukaku. Così Inzaghi si è dimenticato i cambi. Così le scelte del tecnico biancoceleste non hanno pagato, in una difesa di emergenza: errori da Parolo e Hoedt.