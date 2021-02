Notte fonda per il Parma. Il ritorno di D'Aversa non ha sortito effetti, panchina a rischio

Il Parma non vede la luce in fondo al tunnel ed esce sconfitto per 2-1 anche contro il Verona. Due gol segnati dal ritorno in panchina di D'Aversa e un solo punto conquistato con la classifica che continua a essere decisamente brutta visti i 4 punti di distacco dal quartultimo posto. Kucka segna su rigore e risulta uno dei pochi che si salva nell'ennesimo ko ducale. D'Aversa a fine partita ha dichiarato senza peli sulla lingua: "Ciò che è successo con Liverani non mi interessa, dobbiamo ritrovare la nostra identità, quella che tutti riconoscevano quando ci incontravano in passato" ma la sua panchina ora è decisamente a rischio. Tra i peggiori in campo c'è uno degli ultimi acquisti, ovvero Conti, ma anche uno dei cardini della squadra come Gervinho, che non riesce mai a essere in partita.