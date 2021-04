Roma, zona Champions più lontana dopo il 2-2 col Sassuolo. Smalling può rientrare con l'Ajax

vedi letture

Una Roma che, col 2-2 maturato contro il Sassuolo, rischia di dire definitivamente addio alla corsa Champions League. Il distacco dal quarto posto infatti si è ulteriormente ampliato, con la Lazio che grazie al successo sullo Spezia ha addirittura superato i giallorossi.

Sul campo del Mapei Stadium si è vista la solita Roma brava a trovare la via del gol, anche senza il contributo degli attaccanti, ma sono stati evidenziati anche i soliti errori in fase difensiva. Sbavature che, giusto sottolinearlo, arrivano anche a causa delle tante assenze in un reparto che a Reggio Emilia aveva il solo Mancini come centrale di ruolo. Un problema anche in vista della sfida di andata contro l'Ajax, anche se il tecnico Fonseca ha ammesso di credere nel recupero di Chris Smalling. Restando al match col Sassuolo, da sottolineare le prove di alcuni singoli: bene Pau Lopez, Pellegrini e Carles Perez, rivedibili le prestazioni di Cristante (con attenuanti legate al ruolo) ed El Shaarawy.