Roma, Fonseca: "Col Sassuolo sfida aperta ed equilibrata. Ora testa all'Ajax"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata per 2-2 contro il Sassuolo: "Tatticamente abbiamo fatto una buona partita, difendendoci con il 4-4-2. E' stata una sfida aperta, equilibrata e con opportunità per entrambe, i nostri avversari hanno cercato più volte l'iniziativa ma noi abbiamo creato tanto. Non mi aspettavo di subire la rete del 2-2, ma il merito va al Sassuolo per quanto fatto".

La zona Champions si allontana, oggi passava l'ultimo treno?

"Continueremo a lottare per raggiungere l'obiettivo, ma ora dobbiamo concentrarci sull'Europa League: l'atteggiamento di oggi è stato buono, adesso testa all'Ajax".

Pairetto ha fischiato la fine del match prima di un calcio di punizione, cosa gli ha detto al rientro negli spogliatoi?

"Gli ho detto che ha arbitrato bene, ma ci è dispiaciuto non aver potuto battere la punizione alla fine".

Come sta Smalling? Per scegliere la formazione, ha pensato alla gara con l'Ajax?

"Vediamo come starà Smalling questa settimana per poi prendere delle decisioni: sta recuperando bene, mi aspetto di averlo in Europa League. Oggi ho scelto la miglior squadra possibile al netto dei tanti problemi, non ho pensato all'impegno di giovedì contro l'Ajax".

Nelle ultime partite avete subito sempre due gol

"Il secondo gol di oggi è arrivato per merito del Sassuolo, ma è anche vero che noi dovremmo prenderne meno".

Cosa si aspetta dalla partita contro l'Ajax?

"Sarà un match difficile contro una squadra molto forte".