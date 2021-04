Sassuolo, tre punti a Benevento senza brillare. Ma la corsa europea non è più un obiettivo

Posticipo della 30^ giornata di Serie A a Benevento tra la formazione di Filippo Inzaghi e il Sassuolo. Al 90’ il risultato sorride agli emiliani grazie all’autorete al 45’ di Federico Barba. Una vittoria che per gli uomini di Roberto De Zerbi vale la fine della serie di tre giornate senza vittorie, mentre i sanniti rimangono a quota 30 punti con otto punti di vantaggio dalla zona retrocessione. “Giocheremo sempre per vincere - ha spiegato Roberto De Zerbi in conferenza stampa -, su questo non ci sono dubbi. Mi fa piacere che i miei calciatori parlino di obiettivo Europa, ma la Roma è distante 11 punti e bisogna essere realisti. Per ora guardiamo il vantaggio rispetto alla più diretta inseguitrice, che è il Verona. Oggi abbiamo vinto contro il Benevento ed è un successo pesante. Negli spogliatoi ho parlato chiaramente ai ragazzi. Non sono un giornalista, che giudica positivamente la prestazione solo se arriva la vittoria. Le mie analisi sono a 360°, ero orgoglioso anche e soprattutto dopo la prestazione di Milano. So che siamo un gruppo di grande qualità, che può migliorare giorno dopo giorno e stimolerò la società affinché si alzi sempre l'asticella”.