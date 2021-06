Schick e un gol da cineteca. La Repubblica Ceca spera, la Scozia è già in difficoltà

"Non provateci neanche a batterlo, il gol più bello dell'Europeo è quello di Schick". Una considerazione che arriva da Tomas Soucek, compagno di Nazionale di Patrik Schick nella Repubblica Ceca. L'ex Roma e Sampdoria, oggi al Bayer Leverkusen, è il grande protagonista del successo all'esordio della sua rappresentativa contro la Scozia. In un Hampden Park pieno di passione e voglia di calcio, la Repubblica Ceca ha prima sofferto l'intensità scozzese e poi sfruttato al meglio i colpi di genio del suo unico attaccante. Gol di testa da bomber vero per l'1-0, magia da 45 metri per il definitivo 2-0.

"Ho osservato il portiere per tutto il primo tempo, sapevo di poterlo battere così", ha ammesso lo stesso Schick nel post partita. Un successo, quello della Repubblica Ceca, fondamentale nell'economia di un girone difficilissimo con Inghilterra e Scozia. Dall'altra parte gli uomini di Clarke dovranno adesso fare gli straordinari per sognare almeno il terzo posto. A cominciare da venerdì con la trasferta di Wembley dove affronteranno l'Inghilterra.