Le pagelle della Scozia - Robertson capitano che non molla. L'attacco è un problema

Marshall 6 - Salva i suoi in diverse occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Anche se sul 2-0 straordinario di Schick, arrivato da 50 metri, è impossibile non vederci una parte di colpa

Hanley 5 - Parte bene, continua malissimo. Chiusure di spessore nella prima mezzora, poi si fa sovrastare da Schick in occasione del gol che apre le danze

Cooper 5 - Responsabile insieme al compagno di reparto della dormita sulla prima rete di Schick. Qualche spunto interessante nella ripartenza dell'azione, ma la fase difensiva è rivedibile

Hendry 5,5 - Il classe '95 è probabilmente il più positivo del terzetto difensivo di Clarke. Sfiora il gol con un tiro che si infrange sulla traversa (dal 67' McGregor 6 - Il veterano entra con grande personalità in campo, mettendo al servizio della squadra anche ottima qualità)

O'Donnell 5,5 - A inizio gara è fra i più positivi, con spinta continua sulla destra. Cala alla lunga e la squadra ne risente abbassando il baricentro (dall80' Forrest sv)

McTominay 5,5 - Regala solidità e buone geometrie al centrocampo scozzese. Per scelte e personalità è il faro della squadra, nella ripresa prova anche ad essere pericoloso in area con poca fortuna. Forse manca un po' in qualità della singola giocata

McGinn 5,5 - Almeno ci prova. Dà dinamismo ed energia ai suoi, è pericoloso in apertura di primo tempo, nella ripresa accusa un calo dal punto di vista fisico

Armstrong 5,5 - Tanta confusione, qualche intuizione interessante, alcuni errori di troppo. Deve trovare continuità nell'arco dei 90' (dal 67' Fraser 6 - Entra con voglia in campo, a risultato oramai complicato. Ci prova, con velocità e idee interessanti)

Robertson 6,5 - Sulla sinistra è una certezza, spingendo con continuità dal 1' al 90'. La squadra, soprattutto gli attaccanti, non sfruttano però le sue scorribande

Dykes 5 - Si muove tanto e cerca la giocata. Ma sempre con poca precisione o fortuna, come nella ripresa quando si divora il gol del 2-1 da pochi metri (dall'80' Nisbet sv)

Christie 5 - Poco servito, poco servibile. Fin troppo statico, raramente trova la profondità e non sempre è sbocco per i compagni. Si vede pochissimo (dal 46' Adams 5,5 - I primi minuti sono incoraggianti. Sparisce poco dopo)

Steve Clarke 5,5 - La sua Scozia interpreta bene la gara e parte forte, ma la sterilità delle punte fa la differenza. E adesso la strada è già in salita, visto che le prossime due sono contro Inghilterra e Croazia