Società, Inzaghi, Lukaku e tanto altro: Zhang torna a parlare e traccia il futuro dell'Inter

Torna a parlare Steven Zhang per interrompere il flusso d'incertezze che grava sulla sua Inter, nonostante sia fresca vincitrice dello Scudetto. Prima, nell'intervista televisiva che ha preceduto quella alla carta stampata, ha dato ulteriormente il benvenuto al nuovo tecnico, Simone Inzaghi. Poi, ecco che si è soffermato anche sulle questioni più attese. Nessuna offerta per il club, per cominciare, e poi rassicurazioni sulle vedute a lungo termine di un progetto che, a suo dire, ha bisogno di ampia plusvalenza per rimanere competitivo. Un progetto che il neo-allenatore, dice Zhang, ha sposato già in pieno e che vedrà Lukaku ancora al centro di esso. Certo, la sensazione è che di certezze ulteriori non ve ne siano, ma quantomeno il presidente dell'Inter ha provato a tracciare il futuro. Se non altro, almeno i prossimi passi.