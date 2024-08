Soulé, Dovbyk e capitan Pellegrini: la Roma parla, in attesa degli ultimi colpi

In attesa degli ultimi colpi sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita, la Roma parla. E lo fa tramite i suoi colpi più scintillanti di questa estate, ma pure tramite il pensiero del capitano Lorenzo Pellegrini: "Sono tutti bravi ragazzi. Se proprio devo fare un nome, dico Soule. Ha delle qualità per diventare un calciatore fortissimo. Tecnicamente più di Lukaku mi ricorda Vieri. Il lavoro che faceva Romelu lo può anche fare, ma lui vive proprio per il gol. È uno che vuole stare negli ultimi 16 metri o almeno avvicinarsi ad una zona dove sa che può segnare. Ama giocare in profondità. E poi è una bestia. Oggi abbiamo fatto la panca inclinata, ha fatto pettorali con 35 chili...", ha spiegato il numero 7 riferendosi ai due nuovi acquisti Soulé e Dovbyk.

E proprio i due attaccanti sono stati protagonisti di altrettante interviste: "Quello dell'Atletico Madrid non era il progetto giusto per me perché il rapporto che abbiamo avuto con l’Atletico non è stato dei migliori: c’erano persone che mi volevano e altre no. Non ho avvertito fiducia, al contrario invece della Roma", il pensiero del centravanti ucraino in merito all'arrivo in giallorosso.

Quindi Soulé: "Per la Roma ho sofferto perché c’erano stati un paio di giorni in cui temevo che potesse saltare - quanto emerso dall'intervista rilasciata al Corriere dello Sport - e avevo le lacrime agli occhi. De Rossi mi ha chiamato per farmi stare tranquillo e per convincermi. 'Mister tu mi hai convinto dal primo messaggio', gli ho detto scherzando. Alla fine è andato tutto a buon fine, grazie all’investimento importante della proprietà per portarmi nella Capitale".