Spagna ai quarti dopo un rocambolesco 5-3 contro la Croazia: Morata protagonista

Croazia-Spagna è stata senza dubbio la partita più divertente di questo Europeo fino a questo momento: 8 gol in 120 minuti, montagne russe colorate di rosso e bianco, colori che rappresentano entrambe le squadre. Una partita rocambolesca che ha visto dapprima passare avanti la Nazionale croata grazie a una super papera di Simon, poi è la Spagna a spingersi fino al 3-1 per poi essere recuperata clamorosamente nel recupero con conseguenti supplementari. Le Furie Rosse, dopo aver rischiato di capitolare, hanno segnato due gol in cinque minuti mettendo ko gli avversari e conquistando così il quarto di finale di San Pietroburgo. Morata è stato uno dei trascinatori della squadra di Luis Enrique, mentre tra i croati non hanno brillato i milanesi Rebic e Brozovic. A fine partita il ct spagnolo ha dichiarato proprio a proposito dello juventino: "Non esiste un ct che non lo elogi". Il ct croato invece fa i complimenti ai suoi: "Abbiamo dato tutto" anche se non è bastato per il passaggio del turno.