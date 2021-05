Un pari che vale la salvezza aritmetica: il Torino soffre ma alla fine tiene botta alla Lazio

Quanta sofferenza per il Torino. I granata di Davide Nicola conquistano il punto necessario per mantenere la categoria pareggiando in casa della Lazio nel recupero della sesta giornata di ritorno di campionato. Una prestazione solida per la formazione piemontese che cerca di contenere le scorribande biancocelesti e colpisce un palo nella ripresa con Sanabria. Il finale è di totale sofferenza con Immobile che calcia sul palo un calcio di rigore mentre i minuti di recupero sono completamente con il fiato sospeso con Lazzari che coglie il montante da posizione ravvicinata. Alla fine c’è spazio solo per la festa per una salvezza ottenuta con le unghie e con i denti.