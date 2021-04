What’Z happened? Ibra rinnova col Milan. Ora bisogna affrontare i casi spinosi

vedi letture

Che non fosse una giornata come le altre è diventato evidente sui social, quando il Milan ha fatto capire che la serata avrebbe riservato novità. Non sorprese, perché dopo il “What’Z happening” twittato è arrivata anche una notizia nell’aria da tempo. Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il proprio contratto con il Diavolo. Continua così fino al 2022, e con un aumento di ingaggio a 7,5 milioni di euro annui, una storia (ri)cominciata a gennaio 2020 e che ha riportato i rossoneri a competere per obiettivi d’alta classifica. Non lo scudetto, fino in fondo, ma rimettere in corsa il Milan anche per quello è l’inevitabile obiettivo di Ibra. Il bilancio della sua seconda avventura rossonera, del resto, parla di 28 gol in 45 partite. And counting, come si suol dire. Risolta una questione, sulle scrivanie di Maldini e Massara restano in evidenza due altre situazioni ben più spinose. I rinnovi di Hakan Calhanoglu e soprattutto Gianluigi Donnarumma. Gli scombussolamenti legati alla Superlega hanno distratto l’attenzione, ora la dirigenza rossonera dovrà tornare alla carica. Anche con l’obiettivo di evitare un nuovo caso: il futuro di capitan Alessio Romagnoli è in bilico.