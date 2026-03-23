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Campionato riaperto. Como show ma... La Juve stecca. Tris Lazio. Vaz fondamentale

Campionato riaperto. Como show ma... La Juve stecca. Tris Lazio. Vaz fondamentale TUTTO mercato WEB
Marco Piccari
Oggi alle 10:19Il Due di Piccari
Marco Piccari

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che analizza i temi principali della 30ª giornata di serie A

Due di Cuori

Il quarto posto è del Como. Questo ha detto la 30ª giornata di Serie A. La squadra di Fabregas ap-profitta della frenata della Juve e travolge il malcapitato Pisa. Cinque gol, quinta vittoria consecu-tiva e scatto Champions. Questa squadra non può non conquistare il cuore: tattica, talento, gioco offensivo e concretezza. Un mix perfetto che sta portando il Como nell’Europa che conta; anzi, ora dipende tutto dai ragazzi terribili di Fabregas. Tutto molto bello, eccetto una cosa: questa squadra è uno schiaffo al calcio italiano. Nella settimana che deciderà il futuro della nazionale italiana al Mondiale, la squadra più bella del campionato non offre nessun calciatore a Gattuso e, soprattutto, nella rosa si trova un solo italiano. La riflessione è doverosa: Fabregas, con questa mentalità, avrebbe fatto crescere i nostri calciatori. In-vece il calcio italiano ha fatto crescere lui. Una porzione di cuore la merita anche la Lazio. A Bologna vince giocando una partita di livello: squadra compatta e pronta a ripartire per colpire, giocatori lucidi con Taylor punto di riferimento e cambi efficaci. Una nota di merito la merita il portiere Motta: para il rigore e mostra sicurezza. Una bella scoperta. La Lazio centra la terza vittoria consecutiva e, in un contesto generale grigio, ritrova un po’ di serenità. Batte forte il cuore di Milan e Napoli: le due squadre, anche con qualche sofferenza, si prendono i tre punti e, con il pareggio dell’Inter, sono addosso ai nerazzurri. Ora crederci è d’obbligo. In que-sto momento, tra le due squadre, sembra avere qualcosa in più il Napoli, perché sta recuperando i pezzi migliori. Alla ripresa del campionato ci sarà un passaggio cruciale: Napoli e Milan si sfide-ranno e tutto sarà più chiaro, anche perché l’Inter affronterà la Roma. Dipende sempre dai neraz-zurri, ma ora il campionato si è riaperto. Entra subito nel cuore Giampaolo. Il nuovo tecnico della Cremonese esordisce con una vittoria esterna sul Parma e riaccende la speranza salvezza. Un bel avvio. Nella lotta salvezza arriva un se-gnale importante anche dalla Fiorentina, che ferma in casa l’Inter capolista giocando una partita da squadra di alta classifica.

Due di Picche

Inter e Juve, le due delusioni di questa giornata. Entrambe frenano e ora si complicano i loro obiet-tivi. L’Inter pareggia con la Fiorentina e conferma il momento negativo: non vince da quattro par-tite, non riesce a gestire il vantaggio ed è in evidente calo fisico. La squadra è con l’acqua alla gola e i nove gol subiti nell’ultimo quarto d’ora sono la dimostrazione della difficoltà mentale e fisica. Ora il rischio di perdere lo scudetto è concreto: le prossime due gare saranno determinanti, ma l’Inter, con la spia rossa accesa, è in totale riserva. Milan e Napoli ci devono credere. La Juve sbatte contro il Sassuolo in emergenza. Una brusca frenata per la squadra di Spalletti, che tira in porta e crea, ma non mette paura. A tratti sprigiona un buon ritmo, ma destinato a esaurirsi. Una Juve poco matura, che si blocca nel momento più importante. Nulla è compromesso nella cor-sa Champions, ma questa partita potrebbe pesare, e molto. Una riflessione si deve fare sulla società e su chi ha costruito una squadra incompleta e male assor-tita. Se, a otto giornate dalla fine, questa Juve è ancora in lotta per il quarto posto è solo grazie a Spalletti. Quindi, che nessuno sano di mente metta in discussione il tecnico: con lui si deve co-struire una Juve vincente.

Jolly

Il jolly, in questa giornata, lo pesca la Roma. Il giovane Robinio Vaz realizza un gol pesantissimo, consentendo alla Roma di continuare a sperare nella zona Champions. Lecce battuto e Juve agganciata. Fondamentale!

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