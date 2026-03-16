Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Max Sarri, poco Allegri. Il Como sogna. Dipende sempre tutto dall’Inter. Arbitri e Var solito caos

Max Sarri, poco Allegri. Il Como sogna. Dipende sempre tutto dall’Inter. Arbitri e Var solito caosTUTTO mercato WEB
Marco Piccari
Oggi alle 11:10Il Due di Piccari
Marco Piccari

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che affronta i temi principali della 29ª giornata di serie A

Due di Cuori

Il cuore, in questa giornata, lo conquista la Lazio. I tifosi tornano allo stadio e la squadra di Sarri sfodera una prestazione di cuore e impegno totale contro il Milan in lotta per lo scudetto. La Lazio ha schierato in porta il giovane Motta; assenti Cataldi e Rovella, con Patric adattato a fare il play: sembrava una partita segnata e invece i ragazzi di Sarri hanno dato tutto. Blocco compatto che ha mangiato tutti i palloni e ha giocato fino all’ultimo secondo per difendere il gol di Isaksen e conquistare tre punti meritati. Una grande prova di squadra, organizzata con un Sarri formato MAX. Bello rivedere i tifosi allo stadio per mettere da parte, per una serata, la contestazione al Presidente. Lasciatemelo dire: i tifosi, la Lazio e Sarri hanno emozionato. Chissà se Lotito si è fatto qualche domanda. Altro cuore per il Como, che batte la Roma giocando una bella partita. Ricerca continua del gioco, giocatori con ruoli intercambiabili e tanto movimento senza palla. Una squadra che impressiona e che, con questa vittoria, fa uno scatto importante verso la Champions. Chi vuole prendere il quarto posto deve fare i conti con l’orchestra di Fabregas, che suona una musica incantevole. Il Genoa batte il Verona e vola verso la salvezza. Una vittoria importante per i rossoblù e De Rossi ormai ha conquistato il cuore dei tifosi. Il suo spirito battagliero si è sposato con l’ambiente: un connubio forte in grado di trasmettere emozioni. La squadra lotta e in campo dà tutto; De Rossi guida i ragazzi e diffonde passione, tutto quello di cui aveva bisogno il Grifone. Forte unione. Chiudo con Yildiz e il Napoli. Il numero 10 della Juve, contro l’Udinese, è stato autore di una grande prestazione: gol, assist e passaggi sempre giusti, con una precisione intorno al 90%. Un giocatore che ha preso per mano la Signora. Davvero un gran bel vedere: con lui e Spalletti la Juve può costruire il futuro. Il Napoli, invece, batte il Lecce in rimonta e continua a recuperare i suoi pezzi migliori. Nelle prossime nove tappe continuo a pensare che possa fare il pieno di punti; intanto il secondo posto è molto vicino.

Due di Picche

Il Milan si ferma all’Olimpico contro la Lazio e si prende il mio due di picche. Un’altra occasione sprecata contro una squadra inferiore e il KO non può essere spiegato solo con l’assenza di Rabiot. Il Milan, davanti a una Lazio rimaneggiata, ha creato poco, non ha avuto grandi idee, ha concesso tante ripartenze e nel secondo tempo ha attaccato in maniera confusionaria. Rimango convinto che il Milan potesse fare di più. Allegri ha fatto un buon lavoro fino a questo punto, ma non esageriamo. Male anche Leao, che ribadisce di avere mezzi importanti, limitati però dal suo modo di essere che difficilmente potrà farlo diventare un grandissimo calciatore. In questa giornata segnaliamo anche il solito caos arbitrale. L’Inter viene frenata da due decisioni molto dubbie. Il fallo su Dumfries può essere discusso, ma il contatto su Frattesi era da rigore: la linea di giudizio non può cambiare in corsa, casi simili hanno sempre portato al penalty. Giusta la rabbia dei nerazzurri, ma non tiriamo fuori ancora il caso Bastoni o tesi strane. Questo scudetto lo può perdere solo l’Inter. Perplessità anche sul presunto contatto Wesley-Diao in Como–Roma, che ha portato al rosso del giallorosso per seconda ammonizione. Una decisione che ha lasciato dubbi, perché le immagini non chiariscono l’accaduto. Comprensibile anche la rabbia della Roma se consideriamo anche l’episodio di Genova, ma in questo momento la squadra di Gasp è arrivata contata negli uomini e con il fiato corto. Ora la corsa Champions si fa dura.

Jolly

Il jolly lo pesca il Bologna con Dallinga. L’attaccante rossoblù, con una bella girata, segna il gol partita contro il Sassuolo. Delizioso.

Articoli correlati
Trevisani: "Pulisic non segna da 3 mesi, ma non ciondola alla Leao e quindi ti incazzi... Trevisani: "Pulisic non segna da 3 mesi, ma non ciondola alla Leao e quindi ti incazzi meno"
De Paola: “Non avrei dato il rigore su Frattesi. Juventus in grande crescita” De Paola: “Non avrei dato il rigore su Frattesi. Juventus in grande crescita”
Lite Leao-Allegri, parla l'agente del tecnico: "È evidente che non stia dando grande... Lite Leao-Allegri, parla l'agente del tecnico: "È evidente che non stia dando grande apporto"
Altre notizie Il Due di Piccari
Max Sarri, poco Allegri. Il Como sogna. Dipende sempre tutto dall’Inter. Arbitri... Max Sarri, poco Allegri. Il Como sogna. Dipende sempre tutto dall’Inter. Arbitri e Var solito caos
Milan, un Max colpo all'Inter. Roma, KO che fa male, il Como spaventa. Yildiz dal... Milan, un Max colpo all'Inter. Roma, KO che fa male, il Como spaventa. Yildiz dal doppio ruolo, Scamacca 9 vero
Roma – Juve la partita. Malen il 9 che manca alla Juve. Il graffio di Gatti. Spalletti... Roma – Juve la partita. Malen il 9 che manca alla Juve. Il graffio di Gatti. Spalletti fa la differenza
Ingorgo Champions: Como e Atalanta pericolose, Roma favorita. Arbitri e Var: è tutto... Ingorgo Champions: Como e Atalanta pericolose, Roma favorita. Arbitri e Var: è tutto da ri-fare. Kean jolly viola
Male Bastoni, delusione Chivu. Malen impressionante. Alisson la scossa. Ossigeno... Male Bastoni, delusione Chivu. Malen impressionante. Alisson la scossa. Ossigeno viola.
Inter mezzo scudetto. Spalletti da rinnovare. Malen la differenza. Limitare il VAR... Inter mezzo scudetto. Spalletti da rinnovare. Malen la differenza. Limitare il VAR
Scudetto questione a due. Vergara, dove stavi? Il solito Conte. Vergogna a Cremona... Scudetto questione a due. Vergara, dove stavi? Il solito Conte. Vergogna a Cremona
Allungo Inter, Spalletti e Gasperini fanno calcio. Allegri: Max blocco. Napoli -9.... Allungo Inter, Spalletti e Gasperini fanno calcio. Allegri: Max blocco. Napoli -9. Tristezza Lazio
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri torna il vecchio Allegri e sbaglia tutto, Sarri lo incastra e scoppia il caso Leao. L'Inter ringrazia, ma Chivu è l'uomo giusto per il futuro? Fabregas, lezione di calcio a Gasp
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Estupinan dà, Estupinan toglie: prova horror all'Olimpico una settimana dopo il derby
Immagine top news n.1 Lazio, comunicato del tifo organizzato: "La società ci ha vietato di esporre la scritta 'Libertà'"
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Tre passi verso l'obiettivo: con De Rossi 27 punti e quarto miglior attacco della Serie A
Immagine top news n.4 Max Dowman sta letteralmente riscrivendo i libri di storia della Premier League
Immagine top news n.5 McTominay e il Napoli: tutto quel che c'è da sapere sul mercato e sul rinnovo
Immagine top news n.6 Fragile, stanca, ma in testa. L'Inter ringrazia il Milan ma deve cambiare
Immagine top news n.7 Serie A, classifica aggiornata: si infiamma la lotta Champions. Le ultime su Cremonese-Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.2 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.3 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.4 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Non avrei dato il rigore su Frattesi. Juventus in grande crescita”
Immagine news Serie C n.2 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.3 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Trevisani: "Pulisic non segna da 3 mesi, ma non ciondola alla Leao e quindi ti incazzi meno"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: “Non avrei dato il rigore su Frattesi. Juventus in grande crescita”
Immagine news Serie A n.3 Lite Leao-Allegri, parla l'agente del tecnico: "È evidente che non stia dando grande apporto"
Immagine news Serie A n.4 Inter e Juventus, brutte notizie: il Liverpool ha attivato l'opzione di rinnovo di Alisson
Immagine news Serie A n.5 Napoli, a fine anno previsto un vertice tra Conte e De Laurentiis: ecco di cosa si parlerà
Immagine news Serie A n.6 Simeone, ma quale River Plate? il Cholito si sente importante e vuole restare al Torino
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, gli arbitri della 31ª giornata: Dionisi a Palermo, Crezzini per il derby veneto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la Top11 della 30ª giornata: Iemmello impressionante. Azzi incontenibile
Immagine news Serie B n.3 Rufini verso l'acquisto della Salernitana: chi è l'imprenditore che ha rilanciato Olidata
Immagine news Serie B n.4 Lega Serie B con AIL per le Uova di Pasqua solidali. La nota ufficiale
Immagine news Serie B n.5 Serie B, corsa salvezza: Reggiana in caduta libera nel 2026
Immagine news Serie B n.6 Cole al Cesena, Fusco scavalcato: ds e giocatori non volevano il cambio in panchina
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Milanese: “Vicenza promosso con merito. Triestina? Serve un anno zero per ripartire”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Iervolino ad un passo dalla cessione: Rufini nuovo proprietario
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, stasera la promozione matematica in B? Basta vincere contro l'Inter U23
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, verso la fine dell'era Iervolino: dalla A alla C. Cosmi fa mea culpa
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si conclude la 32ª giornata: Vicenza a caccia della promozione in Serie B
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, Bucchi: "Abbiamo fatto quasi tutto bene, ma ci è mancata la finalizzazione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo l'Australia altre tre conquistano la qualificazione al Mondiale 2027: ecco chi sono
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, oggi con Sassuolo-Inter si chiude la 16ª giornata
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "La squadra ha voglia di arrivare alla fine ottenendo il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Antoine: "Peccato per il risultato, ma grande atteggiamento della squadra"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Galli salva la Roma: con la Fiorentina finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile e maschile in campo insieme, i tifosi protestano: "Rispetto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?