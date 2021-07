Un talento al giorno, Alfie Devine: il centrocampo del Tottenham è in mani sicure

vedi letture

È salito alle cronache inglesi lo scorso dicembre, quando un Drinkwater in chiaro declino commise un brutto fallo di reazione ai suoi danni durante una sfida tra Under 23 di Chelsea e Tottenham, ma Alfie Devine, 16enne talento degli Spurs, è pronto a far parlare di sè soprattutto per le sue qualità tecniche. Gioiellino dell'academy londinese, si destreggia alla grande come regista "difensivo" di centrocampo, una vera sicurezza nella gestione della sfera anche in situazioni calde e una risorsa importantissima per ogni compagno di squadra. È lecito aspettarsi un suo coinvolgimento sempre più frequente da parte della Prima Squadra nella stagione a venire.

Nome: Alfie Devine

Data di nascita: 1 agosto 2004

Nazionalità: inglese

Ruolo: regista di centrocampo

Squadra: Tottenham

Assomiglia a: Thomas Andrew Huddlestone